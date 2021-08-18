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Ученые обнаружили в Бурятии новые участки для добычи урана

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ИРНИТУ

Ученые нескольких НИИ России в ходе исследовательской экспедиции нашли в Бурятии участки, перспективные для возможных поисков урана, сообщила пресс-служба Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ).

Перед группой стояла задача обнаружить ранее отмеченные аномалии радиоактивности, источником которых могут быть урановые руды. Не менее важно было изучить весь район и определить наличие других аномалий.

В первый день отряд провел радиометрическую съемку с беспилотников, которые выделили перспективные зоны, где ученые позже взяли образцы руды и почвы. Их отправят на исследования, чтобы определить с помощью современных технологий, стоит ли вкладывать значительные средства в разработку этих месторождений.

Ученые уже четыре года ведут исследования, посвященные поиску урана. В 2021 году в Нижнеудинском районе Приангарья они обнаружили зону для поисковой деятельности. Бурятия один из регионов с крупными действующими месторождениями урановых руд.

Крупнейшее предприятие Бурятии по добыче урановых руд — «Хиагда». Опытно-промышленные работы на Хиагдинском месторождении начались в 1997 году, отработка месторождения завершится в 2035 году.

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