Чулпан Хаматова стала убийцей в новом трейлере «Петровых в гриппе»

Новый трейлер фильма Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» появился в Сети. В нем показана Чулпан Хаматова в образе убийцы.

Фильм «Петровы в гриппе», снятый по одноименному роману Алексея Сальникова, рассказывает об обычной семье слесаря и библиотекарши, которая зимой заболевает гриппом. Из-за болезни в их жизнь врываются галлюцинации, полные безумия, фантастики и сюрреализма.

Главные роли в картине сыграли Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Юрий Колокольников, Юра Борисов и Иван Дорн.

Премьера фильма уже состоялась на Каннском кинофестивале, и картина получила награду за операторскую работу Владислава Опельянца. Официальный релиз «Петровых в гриппе» запланирован на 9 сентября.