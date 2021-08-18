Красноярец создал прототип кроссовок из «Назад в будущее»

Студент из Красноярска Сергей Манелюк создал прототип кроссовок c автошнуровкой, как в фильме «Назад в будущее», он собирает 600 тысяч рублей на реализацию проекта на платформе Boomstarter.

«С 2019 года было создано три прототипа, два из которых имели только функцию авто-шнуровок. Перед созданием третьего прототипа, мы подумали, почему бы не пойти дальше концепта из фильма, и сделать максимально футуристические кроссовки? Именно с этой мыслью, мы добавили функцию активной вентиляции подошвы и, управляемую с мобильного приложения, светодиодную RGB матрицу, а также переработали дизайн с самого нуля», — написал Манелюк.

Обувь подойдет для техно-любителей или коллекционеров редкой обуви. Разработчик собирает 600 тысяч рублей на платформе Boomstarter.

По его словам, собранные деньги пойдут на доработку недочетов модели, выявленных после тестирования альфа-образца, а также на создание условий для мелкосерийного производства первых моделей.