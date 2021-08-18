Жительница Кызыла выиграла бензопилу за вакцинацию

Фото: © мэрия Кызыла
Жительница Кызыла выиграла бензопилу в розыгрыше среди вакцинированных, они проходят шесть недель, сообщает мэрия города.
«Честно, я не ожидала, что выиграю ценный приз. Я даже не
знала, что с процедурой вакцинации автоматически стала участником розыгрыша от
мэрии Кызыла. Когда мне позвонили, сначала не поняла в чем дело», — сказала
сотрудница МФЦ Тайгана Хомушку. Она выиграла бензопилу.
Мэрия Кызыла с 1 августа в течении шести недель проводит розыгрыш ценных призов среди вакцинировавшийся. Получить можно телевизор, бензопила, смартфон, швейная машинка, блендер, пылесос и многое другое.
По пятницам в полдень в прямом эфире в Instagram члены организационного комитета случайным методом достают из барабана номера победителей.