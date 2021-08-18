Жительница Кызыла выиграла бензопилу за вакцинацию

Жительница Кызыла выиграла бензопилу в розыгрыше среди вакцинированных, они проходят шесть недель, сообщает мэрия города.

«Честно, я не ожидала, что выиграю ценный приз. Я даже не знала, что с процедурой вакцинации автоматически стала участником розыгрыша от мэрии Кызыла. Когда мне позвонили, сначала не поняла в чем дело», — сказала сотрудница МФЦ Тайгана Хомушку. Она выиграла бензопилу.



Мэрия Кызыла с 1 августа в течении шести недель проводит розыгрыш ценных призов среди вакцинировавшийся. Получить можно телевизор, бензопила, смартфон, швейная машинка, блендер, пылесос и многое другое.

По пятницам в полдень в прямом эфире в Instagram члены организационного комитета случайным методом достают из барабана номера победителей.