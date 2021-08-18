Водитель-лихач в Иркутске едва не утопил девушку в машине

Водитель в Иркутске, скрываясь на машине от экипажа ГИБДД, съехал с улицы в реку. Сам он быстро выбрался, но в авто осталась девушка-пассажир, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

В понедельник ночью водитель проигнорировал требование инспекторов ДПС об остановке, и поехал дальше. Сотрудники ГИБДД начали преследование.

Пытаясь скрыться, нарушитель свернул на одну из прибрежных улиц, где, не справившись с управлением, съехал в воду. Молодой человек, находившийся за рулем, выбрался из авто, но внутри осталась его спутница. Сотрудники ДПС бросились в воду и помогли девушке выбраться из салона тонущего транспорта.

Во время беседы автоинспекторы заподозрили, что водитель пьян. Но он отказался проходить медосвидетельствование.

В отношении 21-летнего иркутянина составлено несколько административных протоколов, в числе которых невыполнение требования об остановке и отсутствие страхового полиса ОСАГО. А за отказ от прохождения освидетельствования, ему грозит лишение прав на срок до двух лет со штрафом в 30 тысяч рублей.