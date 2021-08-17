Внеземные цивилизации используют сферы Дайсона вокруг черных дыр

Высокоразвитые инопланетные цивилизации способны использовать так называемые сферы Дайсона вокруг черных дыр для получения мощной энергии, соответствующие данные моделирования получила международная группа ученых.
Данные теоретические структуры названы в честь физика Фримена Дайсона, который в 1960 году сформулировал соответствующую идею. Ученый утверждал, что рано или поздно энергопотребление цивилизации превышает возможности родной планеты.
Чтобы избежать гибели, высокоразвитая цивилизация будет вынуждена строить массивные структуры вокруг родительской звезд и с их помощью черпать энергию прямо оттуда. Однако новое исследование показало, что такие сферы выгоднее возводить вокруг черных дыр.
Так, моделирование показало, что энергия одного только аккреционного диска черной дыры с массой, равной 20 массам Солнца, может произвести такое же количество энергии, как и сферы Дайсона, построенные вокруг 100 тысяч звезд.
Ученые уверены, что при изучении черных дыр стоит сконцентрировать внимание на поиске потенциальных сфер Дайсона, существование которых автоматически докажет существование высокоразвитых внеземных обществ.
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