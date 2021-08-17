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Внеземные цивилизации используют сферы Дайсона вокруг черных дыр

Источник:
Science
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Фото: © NASA

Высокоразвитые инопланетные цивилизации способны использовать так называемые сферы Дайсона вокруг черных дыр для получения мощной энергии, соответствующие данные моделирования получила международная группа ученых.

Данные теоретические структуры названы в честь физика Фримена Дайсона, который в 1960 году сформулировал соответствующую идею. Ученый утверждал, что рано или поздно энергопотребление цивилизации превышает возможности родной планеты.

Чтобы избежать гибели, высокоразвитая цивилизация будет вынуждена строить массивные структуры вокруг родительской звезд и с их помощью черпать энергию прямо оттуда. Однако новое исследование показало, что такие сферы выгоднее возводить вокруг черных дыр.

Так, моделирование показало, что энергия одного только аккреционного диска черной дыры с массой, равной 20 массам Солнца, может произвести такое же количество энергии, как и сферы Дайсона, построенные вокруг 100 тысяч звезд.

Ученые уверены, что при изучении черных дыр стоит сконцентрировать внимание на поиске потенциальных сфер Дайсона, существование которых автоматически докажет существование высокоразвитых внеземных обществ.

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