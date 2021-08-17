Два человека погибли в столкновении трех машин в Омской области

Смертельное ДТП со столкновением трех автомобилей произошло на трассе в Омской области. Погибли два человека, еще двух увезли в больницу, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Во вторник в 8.00 по местному времени (5.00 мск) в дежурную часть полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими. Сотрудники МВД установили, что произошло столкновении трех автомобилей.

Так, автомобиль Ford ехал по автодороге Тюмень – Омск. На 496-м километре он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двумя автомобилями — Volvo и «ВАЗ-2115». В результате ДТП от полученных травм скончались водители автомобилей Ford и «ВАЗ».

Пассажира автомобиля Ford, чья личность еще устанавливается, а также женщину-пассажира ВАЗ увезли в больницу. Полицейские проводят проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.