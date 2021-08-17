Красноярские студенты запустят дирижабль

Студенты СибГУ имени Решетнева запустят в небо четырехметровый дирижабль, в будущем он сможет следить за погодой, сообщает пресс-служба вуза.

«Конструкция нашего дирижабля 4 метра в длину и 1,5 метра в диаметре, что достаточно масштабно. Для этого мы разрабатываем метод изготовления баллона и дополнительных конструкций для его фиксации. Для того чтобы поднять дирижабль в небо, мы используем гелий, а не водород, как в 20 веке, что делает нашу конструкцию совершенно безопасной», — рассказал студент Даниил Филь.

Он отметил, что в будущем можно использовать данную конструкцию для метеорологии: замерять давление атмосферы, температуру воздуха.