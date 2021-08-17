Красноярские студенты запустят дирижабль

Студенты СибГУ имени Решетнева запустят в небо четырехметровый
дирижабль, в будущем он сможет следить за погодой, сообщает пресс-служба вуза.
«Конструкция нашего дирижабля 4 метра в длину и 1,5 метра в
диаметре, что достаточно масштабно. Для этого мы разрабатываем метод
изготовления баллона и дополнительных конструкций для его фиксации. Для того
чтобы поднять дирижабль в небо, мы используем гелий, а не водород, как в 20
веке, что делает нашу конструкцию совершенно безопасной», — рассказал студент Даниил
Филь.
Он отметил, что в будущем можно использовать данную
конструкцию для метеорологии: замерять давление атмосферы, температуру воздуха.