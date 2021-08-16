НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Авиа #Туризм #Гео #ЧП

Кинотеатры Приангарья примут зрителей без сертификатов

Источник:
Sibnet.ru
321 0
Сертификат о вакцинации против COVID-19
Фото: © Sibnet.ru

Кинотеатры Иркутской области смогут принимать зрителей без сертификатов о вакцинации или наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Для кинотеатров исключены требования о наличии документов о вакцинации, отрицательном ПЦР тесте, перенесенном не ранее шести месяцев заболевании коронавирусной инфекцией», — информировала пресс-служба.

Указ подписан губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Также, согласно документам, в регионе разрешается работа СПА-салонов, соляриев, саун, а также учреждений, оказывающих услуги в области искусства и организации развлечений и отдыха.

Но организации должны соблюдать определенные ограничения. Так, залы и помещения не должны заполняться больше 50% от вместимости, посетители должны соблюдать социальную дистанцию, масочный режим. Для кафе, столовых и ресторанов, где есть летние веранды, разрешили работу до 24.00.

Еще по теме
Пульмонолог объяснил, как вернуть обоняние после COVID-19
Тува вошла в число самых пьющих регионов
Иммунолог назвал допустимые сроки введения второй дозы вакцины
Эксперты назвали самые безопасные презервативы
смотреть все
Иркутск #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Губернатор Приангарья доложил Путину о вернувшемся доверии жителей
Кинотеатры Приангарья примут зрителей без сертификатов
Малышка выпала из окна в Новосибирске
Происхождение названия Кемерово объяснили ошибкой
Самое популярное
Провальными оказались поиски крупных месторождений нефти
S.T.A.L.K.E.R. 2 использует самый современный графический движок
Microsoft запустила облачные игры Xbox на компьютерах
Начинка и отверстие: чем отличаются манты и буузы
Обсуждение (0)
О самом главном
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Эксперты назвали самые безопасные презервативы
На языке кошек: как понять питомца
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
41
Талибы посчитали войну в Афганистане законченной
28
Стало известно место строительства первого «города Шойгу» в Сибири
26
Талибы объявили о контроле над всем Афганистаном
25
Депутат предложил не отдавать деньги регионов Москве
22
Россиян в зоне паводков обложат новым налогом
Sibnet.Ru