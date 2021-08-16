Кинотеатры Приангарья примут зрителей без сертификатов

Кинотеатры Иркутской области смогут принимать зрителей без сертификатов о вакцинации или наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Для кинотеатров исключены требования о наличии документов о вакцинации, отрицательном ПЦР тесте, перенесенном не ранее шести месяцев заболевании коронавирусной инфекцией», — информировала пресс-служба.

Указ подписан губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Также, согласно документам, в регионе разрешается работа СПА-салонов, соляриев, саун, а также учреждений, оказывающих услуги в области искусства и организации развлечений и отдыха.

Но организации должны соблюдать определенные ограничения. Так, залы и помещения не должны заполняться больше 50% от вместимости, посетители должны соблюдать социальную дистанцию, масочный режим. Для кафе, столовых и ресторанов, где есть летние веранды, разрешили работу до 24.00.