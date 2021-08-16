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Глава Тувы признал пробуксовку мусорной реформы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Врио главы Республики Тыва Владислав Ховалыг во время прямой линии с населением признал, что мусорная реформа в регионе забуксовала.

Жители жаловались на работу регионального оператора по утилизации отходов — красноярскую компанию СТ-ТБО. У нее не было оборудования и мощностей.

«Мы видим, что мусорная реформа забуксовала, решить вопрос призвано министерство ЖКХ. Тува выделяет значительные средства, на приобретение спецтехники: бульдозеров, грейдеров, КамАЗов и другой, чтобы на этой базе создать своего регоператора. Он будет решать вопросы на территории всей Тувы», — сказал Ховалыг.

Также по мнению врио главы Тувы, необходимо пересмотреть схему полигонов республики. «Из Ак-Довурака мусор возят на полигон Кызыла, но ведь это совершенно не целесообразно. Считаю, что свои полигоны должны быть в четырех частях республики, чтобы минимизировать экономические потери», — сказал врио главы Тувы.

По словам Ховалыга, в ближайшее время будут обустраиваться новые контейнерные площадки, для этого Тува закупит больше 300 контейнеров.

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Республика Тува #Город
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