Нейросети приняли Манчжурию за Новосибирск 1917 года 

Житель Нидерландов опубликовал на своем канале на Youtube архивный фильм о Ново-Николаевске (Новосибирске), Барнауле и Семипалатинске в 1917-1919, сразу после революции. Но, как написал краевед Константин Голодяев, на кадрах не станция Ново-Николаевск, а китайская станция Манчжурия.

Исходная пленка была стабилизирована по движению, немного скорректирована по скорости, улучшена и раскрашена с использованием современного искусственного интеллекта (нейросети).

«Оригинальный черно-белый фильм был отреставрирован и раскрашен по просьбе ряда наших российских зрителей. В нем показаны очень интересные сцены последствий второй революции, произошедшей в 1917 году. Большинство сцен в этом фильме были сняты примерно в 1919 году», — говорится в описании фильма.

Фильм начинается с кадров с подписью «Станция «Ново-Николаевск»» (Новосибирск). «Здесь нет Ново-Николаевска! Вместо него нам подсунули Китай и станция Маньчжурия», — написал Голодяев в Facebook.