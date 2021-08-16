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Нейросети приняли Манчжурию за Новосибирск 1917 года 

Источник:
Sibnet.ru
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Житель Нидерландов опубликовал на своем канале на Youtube архивный фильм о Ново-Николаевске (Новосибирске), Барнауле и Семипалатинске в 1917-1919, сразу после революции. Но, как написал краевед Константин Голодяев, на кадрах не станция Ново-Николаевск, а китайская станция Манчжурия.

Исходная пленка была стабилизирована по движению, немного скорректирована по скорости, улучшена и раскрашена с использованием современного искусственного интеллекта (нейросети). 

«Оригинальный черно-белый фильм был отреставрирован и раскрашен по просьбе ряда наших российских зрителей. В нем показаны очень интересные сцены последствий второй революции, произошедшей в 1917 году. Большинство сцен в этом фильме были сняты примерно в 1919 году», — говорится в описании фильма.

Фильм начинается с кадров с подписью «Станция «Ново-Николаевск»» (Новосибирск). «Здесь нет Ново-Николаевска! Вместо него нам подсунули Китай и станция Маньчжурия», — написал Голодяев в Facebook.

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Новосибирск #История
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