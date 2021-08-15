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«Мигалки» машин ДПС получат новую функцию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

МВД России изучает возможность оснащения автомобилей Госавтоинспекции светосигнальной балкой с функциями видеонаблюдения и фотовидеофиксации.

Сейчас в Научном центре безопасности дорожного движения МВД проводится исследование по теме «Научно обоснованные предложения по использованию интеллектуальной патрульной системы при надзоре за дорожным движением», цитирует ТАСС ведомство.

Изучается возможность оснащения патрульного автомобиля Госавтоинспекции светосигнальной балкой с функциями видеонаблюдения и фотовидеофиксации.

В ГИБДД считают, что «умные балки» с камерами позволят в транспортном потоке выявлять проблемных водителей, а также машины, числящиеся в угоне.

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