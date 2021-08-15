Стало известно место строительства первого «города Шойгу» в Сибири

Первый из нескольких новых крупных городов, которые должны появиться в Сибири по идее министра обороны России Сергея Шойгу, скорее всего, будет построен на границе Красноярского края и Хакасии, сообщил знакомый с проектом источник.

Город планируется возвести в Минусинской котловине в районе границы Красноярского края и Хакасии, цитирует Ura.ru высокопоставленный источник. Приступить к реализации проекта должны уже в 2022 году.

«Проектом два года занимались в правительстве РФ и в регионах. Еще в 2019 году на Петербургском экономическом форуме (президент России Владимир) Путин поручил правительству РФ и Российской академии наук проработать вопрос использования Минусинской долины», — пояснил источник. Он добавил, что именно тогда глава государства впервые за многие годы указал на необходимость серьезного развития Сибири.

Шойгу, выступая на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН в августе, предложил построить в Сибири «три, а лучше пять» городов с населением до миллиона жителей. По задумке министра, новые населенные пункты должны стать научно-промышленными и экономическими центрами.