НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Стало известно место строительства первого «города Шойгу» в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
1152 10
Фото: © pixabay.com

Первый из нескольких новых крупных городов, которые должны появиться в Сибири по идее министра обороны России Сергея Шойгу, скорее всего, будет построен на границе Красноярского края и Хакасии, сообщил знакомый с проектом источник.

Город планируется возвести в Минусинской котловине в районе границы Красноярского края и Хакасии, цитирует Ura.ru высокопоставленный источник. Приступить к реализации проекта должны уже в 2022 году.

«Проектом два года занимались в правительстве РФ и в регионах. Еще в 2019 году на Петербургском экономическом форуме (президент России Владимир) Путин поручил правительству РФ и Российской академии наук проработать вопрос использования Минусинской долины», — пояснил источник. Он добавил, что именно тогда глава государства впервые за многие годы указал на необходимость серьезного развития Сибири.

Шойгу, выступая на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН в августе, предложил построить в Сибири «три, а лучше пять» городов с населением до миллиона жителей. По задумке министра, новые населенные пункты должны стать научно-промышленными и экономическими центрами.

Еще по теме
Россиян в зоне паводков обложат новым налогом
Путин назвал беспрецедентным масштаб природных бедствий
Депутат предложил не отдавать деньги регионов Москве
Лавров назвал украинский саммит по Крыму «шабашем»
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Владелица ресторанов из Кузбасса стала «Миссис Россия»
Чиновник объявил забайкальский город «*опой мира»
Стало известно место строительства первого «города Шойгу» в Сибири
Мошенник из Кузбасса пообещал девушке карьеру в порно за 1 млн
Самое популярное
Провальными оказались поиски крупных месторождений нефти
Начинка и отверстие: чем отличаются манты и буузы
S.T.A.L.K.E.R. 2 использует самый современный графический движок
Месси стал игроком «Пари Сен-Жермен»
Обсуждение (10)
Картина дня
Лукашенко нашел виновных в развале СССР
Экономист призвал отменить копейки
Стало известно место строительства первого «города Шойгу» в Сибири
Аналитик рассчитала, дешевле ли вырастить «борщевой» набор
О самом главном
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Эксперты назвали самые безопасные презервативы
На языке кошек: как понять питомца
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

"Путин также поручил при проведении противопожарных мероприятий в регионах страны, в которых сложилась...

Uynachalnica

Пора переходить к почтовой переписке... Как теперь порнуху скачивать?

wolky

У меня уже реально начинает складываться ощущение, что кто-то прочитал сказку "Чиполино" не в том возрасте...

Uynachalnica

Снять с себя ответственность, только и всего! Даже если и люди будут гибнуть, скажут - родственникам...
Sibnet.Ru