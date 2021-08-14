Спасатели нашли тела погибших при крушении Ми-8 на Камчатке

Спасатели подняли с Курильского озера тело пилота, погибшего при крушении вертолета Ми-8, также найдены еще два тела, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

«На берег поднято тело пилота, вблизи обломков вертолета на дне обнаружены тела еще двух человек. Работы будут проводиться все светлое время суток»,— уточнил глава региона, комментируя поисковую операцию.

Из 16 человек, находившихся на борту вертолета, спаслись восемь. Остальные числились пропавшими без вести. Ми-8 упал в озеро Курильское 12 августа, машина лежит на глубине 110 метров. На его борту были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга.

Следствие рассматривает три основные версии аварии: плохая видимость из-за погоды, отказ двигателя и ошибка пилотирования.