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Спасатели нашли тела погибших при крушении Ми-8 на Камчатке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © МЧС по Республике Алтай

Спасатели подняли с Курильского озера тело пилота, погибшего при крушении вертолета Ми-8, также найдены еще два тела, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

«На берег поднято тело пилота, вблизи обломков вертолета на дне обнаружены тела еще двух человек. Работы будут проводиться все светлое время суток»,— уточнил глава региона, комментируя поисковую операцию.

Из 16 человек, находившихся на борту вертолета, спаслись восемь. Остальные числились пропавшими без вести. Ми-8 упал в озеро Курильское 12 августа, машина лежит на глубине 110 метров. На его борту были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга.

Следствие рассматривает три основные версии аварии: плохая видимость из-за погоды, отказ двигателя и ошибка пилотирования.

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ЧП #Происшествия
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Desput

выборы скоро, вот и суета пошла))))))))

Иркут 69

И что тут незаконного и аморального? Кто мешал его коллегам поступать так же? Но нет, предпочли написать...

ANVikulov

слили так хорошо работал Россия одним словом.

nicollaich

Да здравствует пальмовое масло, не?
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