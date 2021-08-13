Найдены новые жертвы похитителя школьницы на Алтае

Следствие в Алтайском крае инкриминирует мужчине, задержанному за похищение 12-летней девочки, ряд преступлений против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних девочек, совершенных им ранее, сообщает СУ СК региона.

Ранее в селе Алтайского края пропала 12-летняя девочка, почти через двое суток она сама вернулась домой. Выяснилось, что ее похитил и держал в погребе 40-летний мужчина, который затем скрылся. Его задержали в соседней Республике Алтай по наводке узнавшего его местного жителя.

Предполагаемый похититель был объявлен в федеральный розыск, его передали полиции Алтайского края. Он уже признался в содеянном. При этом выяснилось, что 40-летний мужчина может быть замешан в других преступлениях.

«В настоящее время следователь СК допрашивает его в качестве обвиняемого. Вину в содеянном он признает. Кроме того, следствие инкриминирует мужчине ряд преступлений против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних девочек, совершенных им ранее. В связи с тем, что в отношении обвиняемого… была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он будет помещен в следственный изолятор на время предварительного следствия», – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что мужчина наблюдал за девочкой целый месяц. Днем 31 июля он увидел, как она едет на велосипеде по проселочной дороге, с силой толкнул ее, затем связал, надел на нее мешок и погрузил в прицеп самоходного транспортного средства, перевез в подвал дома, где жил. Узнав, что девочку ищут правоохранители и жители, он отпустил ребенка, а сам скрылся.