Мужчина в Приангарье захватил 13-летнюю девочку и убил ее родных

Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении 45-летнего жителя города Тайшета. Он удерживал 13-летнюю школьницу, предварительно убив ее бабушку и дядю.

В четверг в полицию поступило заявление от жительницы Тайшета. Она сообщила, что на телефон ее дочери пришло sms-сообщение от одноклассницы с призывом о помощи. Девочка сообщила, что ее в собственном доме удерживает малознакомый мужчина.

Полицейские немедленно выехали на место, они освободили 13-летнюю девочку и задержали подозреваемого. Во время осмотра они нашли в подполье сарая два тела. Как выяснилось, мужчина убил молотком 74-летнюю бабушку девочки и ее 48-летнего дядю.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений, в числе которых убийство.

Также известно, что мать несовершеннолетней ранее была лишена родительских прав. Опекуном ребенка являлась бабушка. Сейчас с девочкой работают психологи.