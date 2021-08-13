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Новый аэродром открыли под Томском

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © администрация Томской области

Новая посадочная площадка для малой авиации имени Валерия Чкалова открыта в деревне Березкино под Томском в пятницу, сообщила администрация Томской области. Этот аэродром будет отправлять и принимать местные рейсы на время реконструкции Богашево.

Новый объект принадлежит компании «СибАэроКрафт». Он включает в себя взлетно-посадочную полосу шириной 28 и длиной 900 метров, бетонную рулежную дорожку, бетонный перрон и места стоянок самолетов, вертолетную площадку, ангар, здание аэроклуба с пунктом визуального наблюдения, сплошное ограждение периметра и технические средства охраны.

«На время реконструкции в богашевском аэропорту именно аэродром в Березкино будет принимать и отправлять регулярные рейсы по области … Мы сможем задействовать новый объект для нужд авиабазы охраны лесов, санитарной авиации, развития экотуризма и многих других важных задач», – сказал губернатор Сергей Жвачкин.

Также в планах «СибАэроКрафта» – открытие на базе аэродромной площадки детско-юношеского спортивного авиационного центра.

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Томск #Транспорт и дороги
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