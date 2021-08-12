Сотрудник налоговой службы тайно оплачивал долги россиян

Сотрудник ФНС в Подмосковье оплачивал долги россиян, чтобы улучшить собственные показатели. Руководство подразделения отстранило его от работы до окончания проверки.

Налоговик самостоятельно закрывал незначительные счета граждан — от нескольких копеек до ста рублей. Действия сотрудника были раскрыты в результате внутренней проверки, инициированной его коллегами, пишет Znak.

Мужчина пояснил, что такие мелкие долги, возникшие из-за доначислений или технических нюансов, было слишком долго и сложно. По его словам, зачастую сумма долгов была меньше, чем затраты, которые ФНС потратил бы на работу с ними.

Однако коллеги налоговика обратили внимание, что его показатели работы всегда были лучшими в подразделении, после чего заподозрили неладное. За успешную работу он неоднократно получал премии.