Тулеев высказался о страшных пожарах в Якутии

Жесткий контроль за лесным хозяйством в СССР спасал леса от страшных пожаров, подобно тем, что сейчас бушуют в Якутии, таким мнением поделился экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.

«Пожары были всегда, но никогда так сильно и долго мы не горели. Даже в сильную засуху, в 80-х. Тогда возникает вопрос: почему так и почему так не горели в Советском Союзе?» — написал Тулеев в Instagram.

По его мнению, раньше был четкий контроль за лесным хозяйством, с вертикалью от Москвы до региона, были мощные технические службы и грамотные специалисты.

«Самое главное — была целая система малой авиации по отслеживанию и тушению лесных пожаров. Было все размечено. За каждый квадратный километр леса был ответственный. Заранее делались противопожарные разрывы, прорубались просеки. Выделялись очень серьезные деньги на защиту лесов», — отметил экс-губернатор.

Тулеев считает, что все испортил новый лесной кодекс, в котором правила по охране леса стали расплывчатыми. Кроме того, значительную часть лесов передали в частные руки.