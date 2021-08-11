Пять кандидатов поборются за кресло главы Тувы

Избирком Тувы сообщил о завершении регистрации кандидатов на выборы главы региона, за кресло губернатора поборются пять человек, сообщается на сайте избиркома.

В число зарегистрированных кандидатов вошли: врио главы республики Владислав Ховалыг («Единая Россия»), специалист отдела фиксации нарушений центра организации дорожного движения Андрей Сат (Партия роста), зампредседателя по ЖКХ поселка Каа-Хем Владимир Чесноков («Коммунисты России»), учитель из дус-дагской школы Чойгана Седен-оол от КПРФ и директор Кызылского колледжа искусств Айланмаа Кан-оол («Зеленые»).

Выборы в Туве пройдут в единый день голосования 19 сентября. В апреле этого года президент России Владимир Путин принял отставку главы Тувы Шолбана Кара-оола, срок полномочий которого истекал в сентябре, и назначил врио главы республики бывшего мэра Кызыла, гендиректора республиканской «дочки» «Россетей» Владислава Ховалыга.