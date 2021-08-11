Первый в РФ центр промышленной томографии открыли в Томске

Центр промышленной томографии открылся на базе Томского политехнического университета, сообщила пресс-служба вуза.

В центре промышленной томографии установлены роботизированный комплекс для теплового неразрушающего контроля, роботизированный комплекс ультразвуковой томографии, линия для аддитивного производства акустических преобразователей и линия по производству пьезокерамики для ультразвукового контроля.

Комплексы неразрушающего контроля – уникальные собственные разработки томских политехников, которые позволяют выявлять различные дефекты в материалах на любой стадии их производства.

«Высокотехнологичное промышленное производство сегодня просто невозможно без инструментов и методов неразрушающего контроля. Особенно в областях, где используются новые материалы. А ведь это стратегические отрасли – авиационная, космическая, все, что связано с транспортом. Создание таких центров – маркер потребности промышленности в инновационных разработках», – сказала замгубернатора региона по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмила Огородова.

Новый центр будет выполнять сразу три функции – инжиниринговую, научную и образовательную.