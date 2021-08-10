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Семья противников вакцинации умерла от COVID

Источник:
The Guardian
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Фото: © пресс-служба правительства КНР

Три члена одной семьи, отказавшихся пройти вакцинацию, умерли в Португалии за неделю от последствий коронавирусной инфекции, сообщил их родственник Фрэнсис Гонсалвеш.

По словам мужчины, его мать, отец и брат отказались делать себе прививки от коронавируса, став жертвами пропаганды противников вакцинации. Все трое заразились коронавирусом и умерли в течение недели, сказал он газете The Guardian.

Гонсалвеш отметил, родители имели серьезные проблемы со здоровьем. Но его брат был здоровым человеком, и вакцинация могла спасти ему жизнь.

Мужчина решил поделиться этой трагической историей, чтобы побудить других людей не верить распространяемой антипрививочниками дезинформации.

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COVID19 #Новости COVID19
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