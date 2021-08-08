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Китайского блогера удивили продукты в российских магазинах

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Пользователь китайского портала WeChat рассказал о необычных продуктах, встреченных им в российских супермаркетах. Благодаря походам в магазин китаец узнал много нового о жителя России.

«Русские любят свежеиспеченный черный хлеб. На вкус он слегка кислый и соленый, ввиду чего может показаться большинству людей специфичным», — цитирует РИА Новости блогера. Он посоветовал покупать белый хлеб, так как он питателен и обладает отличным качеством.

Российские молочные продукты, как пишет автор, «ни в коем случае нельзя обходить стороной». «Отличное качество, доступная цена и большой выбор — свежее молоко, кефир, йогурт, сыр, творог, сметана, мороженое», —отметил блогер.

Одним из «местных деликатесов» автор называет «русскую колбасу». «Она обладает приятным пряным вкусом. Колбасу можно нарезать тонкими ломтиками и сразу употреблять в пищу, а можно обжарить и добавить в готовое блюдо», — пояснил китаец.

Пользователь WeChat посоветовал обратить внимание на такой продукт, как майонез. «Он служит в качестве соуса и придает тот характерный для русских салатов вкус», — рассказал блогер.

Он вспомнил и о водке. «Если, уезжая из России, вы не захватили с собой бутылочку прославленного алкогольного напитка "воинственного народа", значит вы и не были в России», — заключил турист из Китая.

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