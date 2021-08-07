Арбузные секреты: как выбрать и не отправиться

Нужно ли сжимать арбуз, должен ли он звенеть после стука, о чем говорит сухой хвостик? Эксперты Роскачества раскрыли секреты выбора спелого и сладкого арбуза, а также рассказали — в каких случаях арбузом можно отравиться.

Бытует мнение, что поспевшие естественным образом арбузы появляются на прилавках не раньше августа. А остальное — плоды с химической начинкой. Эксперты это опровергают.

«При желании покупать арбузы можно в любое время года. Благодаря глобализации поставок и развитию технологий выращивания арбузы доступны покупателям круглогодично», – говорит директор Ягодного союза Ирина Козий.

Правда, цена такой ягоды будет существенно выше, чем выращенных к августу-сентябрю на российских территориях. И цена вовсе не гарантирует качество. Поэтому тщательно подходить к выбору арбуза нужно в любое время года независимо от стоимости и места продажи.

Как правильно выбирать арбуз?

В первую очередь надо обратить внимание на размер арбуза: лучше выбирать не самый большой, но и не самый маленький из тех, которые есть на прилавке.

Спелый арбуз должен выглядеть свежим, целым, чистым. В процессе созревания его корочка становится более матовой. Если арбуз относится к полосатому сорту, то по мере созревания его полосы становятся все более яркими и четкими, что также может служить признаком спелости.

О спелости арбуза свидетельствует и так называемое земляное пятно – это место, на котором арбуз лежал на земле. Туда не поступает солнечный свет, поэтому там не вырабатывается хлорофилл – пигмент, окрашивающий растения в зеленый цвет. Это пятно должно быть ярко-желтым.

Должен ли арбуз звенеть после стука? Если по арбузу постучать, звук должен быть не глухим и не звонким, а средним – гулким, напоминающим вибрацию. Если звук слишком глухой, то арбуз перезрел, если слишком звонкий, то недозрел.

Многие считают, что высохший хвостик — это гарантия спелости арбуза. Это не совсем так, объясняет старший научный сотрудник ВНИИ орошаемого овощеводства и бахчеводства Артем Соколов.

По его словам, сухой хвостик – признак того, что арбуз созрел и больше не берет из почвы влагу. Но пока арбуз доедет до места продажи, его хвостик, если даже арбуз совсем зеленый, тоже может высохнуть.

Нужно ли сжимать арбуз? Считается, что спелый арбуз при сжатии должен трещать. Но арбуз хрустит при надавливании всего один раз: вероятнее всего, он уже хрустнул при транспортировке, и повторное надавливание ни к чему не приведет.

На корке арбуза не должно быть много дефектов: побитостей, рубцов и трещин.

«Качество продукта сохраняется тогда, когда общая площадь внешних повреждений, вызванных трением или погрузочно-разгрузочными работами, не превышает одной восьмой части поверхности плода», – уточняет директор департамента исследований Роскачества Людмила Буслаева.

Она предупреждает, что не стоит искать на поверхности следы от уколов или думать, что трещины – результат того, что в мякоть арбуза закачивали нитраты: «Если бы в арбузе появился прокол от шприца, то есть "рана", он бы начал гнить. Ни бахчеводам, ни продавцам гнилые арбузы не нужны».

Можно ли отравиться нитратами?

По словам Соколова, нитраты – это «витамин» роста, минеральные удобрения, необходимые для питания растений. Арбузы удобряют ими в период созревания.

«К концу созревания в арбузе не должно быть нитратов – он вырастет, питаясь ими. Единственный шанс получить арбуз с повышенным количеством нитратов – сорвать его недозревшим (примерно за неделю до полного созревания). Но, скорее всего, они будут только в корке. Вероятность найти превышения по нитратам в мякоти – низкая», – говорит специалист.

По словам Ирины Козий, в мировой практике ни разу не было случая отравления человека нитратами из бахчевых, фруктов или овощей.

«То, что обычно принимают за отравление нитратами, – это либо диарея от избыточного потребления клетчатки, либо кишечное расстройство, вызванное бактериями с плохо вымытой поверхности плода. Во время созревания арбуз лежит на земле, поэтому перед тем, как его нарезать, тщательно очистите кожуру от частичек почвы и содержащихся в ней микробов», – советует Козий.

Диетологи в свою очередь не рекомендуют употреблять больше килограмма арбуза в день, иначе мочегонные свойства пойдут во вред: из клеток начнут вымываться полезные вещества.

Какие арбузы продаются в России?

Традиционные регионы выращивания арбузов в России – Волгоградская, Ростовская, Астраханская, Оренбургская области, Краснодарский и Ставропольский край, Республика Дагестан. Самый крупный по площадям выращивания арбузов российский регион – Волгоградская область.

Сейчас арбузы в промышленных объемах выращивают также в Саратовской, Воронежской и Курганской областях, в Алтайском, Приморском и Хабаровском крае, а небольшие насаждения в фермерских хозяйствах есть в Якутии, Омской и Новосибирской областях.

Импортные арбузы поставляются из Казахстана, Ирана, Бразилии, Турции, Узбекистана, Коста-Рики, Китая, Таиланда, Египта.