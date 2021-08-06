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Кратковременное потепление придет в Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Суббота в Новосибирске будет дождливой, в воскресенье прояснится, но ненадолго, сообщила Sibnet.ru в пятницу начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Завтра ночью еще кратковременный дождь, гроза. Днем местами небольшой дождь», – рассказала собеседница. В ночь на субботу будет 13-15, днем – 23-25 градусов.

Воскресенье ожидается преимущественно без осадков, но ветер будет порывистым – до 14 метров в секунду. Ночью будет 13-15, днем – 24-26 градусов тепла.

В понедельник дожди с грозами вернутся, но будет тепло: 14-16 градусов ночью и 25-27 градусов в дневные часы.

«Потепление кратковременное. Сначала выходит теплая часть циклона, потом холодная. В последующие пять дней будет немного прохладнее – все волнообразно», – объяснила синоптик.

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