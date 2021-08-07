Почему у России нет серийного электромобиля

Уровень знаний, технологий, специалистов не позволяет России создать новый автомобиль мирового класса, например, электрокар, а ниже создавать просто нет смысла, считает основатель холдинга «Автотор» Владимир Щербаков. Каким может быть решение?
«Нужно понять, почему в стране очень сложно сделать электрический автомобиль. Говорят, нет заправок. Не верю. Пятикопеечный для страны вопрос. У нас одна из самых разветвленных в мире электрических сетей. Что такое заправка электричеством? Это возможность для энергетиков продавать за деньги энергию хоть от каждого столба», — сказал Щербаков в интервью журналу «Эксперт».
По его словам, на самом деле у России нет современных тяговых электродвигателей, хороших производств типа «мотор — колеса», надежных емких аккумуляторов. Например, батареи, которые делают в Снежинске и Новосибирске, — первой и второй генерации. А сегодня идет уже пятая и шестая.Первый электрический автомобиль собирается выпустить компания Zetta до конца 2021 года. Собственный электрокар «Кама» в прошлом году представил КамАЗ.
Локализация главных частей
«Если требуется российский автомобиль, то очень рискованно делать его без локализации главных частей. Потому что сегодня мы с Японией, Кореей и Америкой в одних отношениях, а завтра можем быть в других. Яркий пример — судовые двигатели, энергетические турбины, самолет МС-21, многослойные платы, электроника высоких параметров…», — отметил Щербаков.
По его мнению, у страны должна быть возможность самостоятельно производить достаточное количество компонентов прежде всего для общественного и грузового транспорта, военной техники. Сегодня же все производители в России от 25% до 60% компонентов закупают за рубежом.
«Я не вижу причин, почему на КамАЗе, в Калуге или Тольятти нельзя освоить производство двигателя. Не хватает оборудования? Так его всегда не хватает. Закупим — все остальное есть. Все виды литья там есть, самые современные», — высказался основатель «Автотора».
Кто будет делать компоненты
По поводу производства компонентов у автомобильного сообщества есть две точки зрения, рассказал Щербаков. Согласно первой, делать их при финансовой поддержке правительства должны сами автопроизводители. Такого мнения придерживается министерство и некоторые предприятия, построенные в поздний период СССР.
Но глава «Автотора» уверен, что ни один производитель автомобилей не должен заниматься производством компонентов: он этим обрекает себя на техническое отставание. В качестве примера он привел советское автостроение. Тогда были закуплены лучшие в мире конструкции автомобиля, технологии и оборудование для их изготовления.
Но специально созданные 22 завода без развития очень быстро отстали от требований и производили малопригодные для использования в серийном производстве товарных автомобилей компоненты.
А автозаводы не могли ставить на производство новые модели, потому что не могли обеспечить обновление производственной базы компонентов ни научно, ни технологически, ни конструкционно, ни финансово.
«Весь этот печальный опыт, ставший одной из основных причин резкого ухудшения качества автомобилей всех автозаводов в СССР, в итоге привел к банкротству московских (ЗиЛ, АЗЛК) и ижевского автозаводов, близкому к банкротству состоянию АвтоВАЗа, ГАЗа, КамАЗа, УралАЗа», — напомнил глава «Автотора».
По мнению Щербакова, нужно создавать в стране объединение или корпорацию независимых производителей автокомпонентов, изготавливающих их для всех основных потребителей.
Отрасли нужны мощные научно-исследовательские лаборатории, дизайнерские ателье, другие институты, ведущие поиск новых материалов, технологий и конструкций, том числе следует воссоздать институты научно-технической информации, позволяющие поддерживать компетенции производителей.
«Конструирование и производство компонентов сопоставимы по сложности и стоимости с подготовкой автомобиля. Не все знают, что среди крупных концернов мира мало кто сам проектирует и тем более производит двигатели, мосты, коробки перемены передач, электронику и так далее. Все это считается компонентами и закупается на открытом рынке», — объяснил он.
Более того, подчеркивает эксперт, нередко жестко конкурирующие бренды покупают друг у друга или на свободном рынке двигатели и коробки передач, лишь меняя шильдик на свой.
Будущее автозаводов
Щербаков считает, что будущее автомобилестроения — за индивидуализацией заказов: «Думаю, что постепенно заводы будут превращаться в огромные автомобильные ателье, которые подбирают заказы, комплектуют их по группам и делают».
«Это означает, что клиент может не только выбрать цвет кузова и мощность силовых агрегатов, Он сможет на этой базе полностью реализовать свои «хотелки»: поставить трансмиссию другую, двигатель выбрать на любом топливе, придумать себе любой салон», — высказался он.