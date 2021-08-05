Школьница из Железногорска заявила о второй беременности за 1,5 года

Школьница из города Железногорска Красноярского края, которая год назад говорила, что забеременела от 10-летнего мальчика, заявила в Instagram, что вновь ждет ребенка. Сейчас девушке 15-лет, а предполагаемому отцу будущего ребенка 17 и он сбежал, сообщило региональное СУ СК России.

В январе 2020 года в Сети появилась информация о 13-летней девочке, которая, по ее же словам, забеременела от 10-летнего мальчика. История стала резонансной, школьницу и предполагаемого отца позвали на передачу «Прямой эфир».

После медицинского обследования 10-летнего «отца» врачи констатировали, что мальчик не достиг полового созревания и пока не может иметь детей. Тогда школьница призналась, что забеременела от 15-летнего парня. Родила она летом 2020 года.

В июле юная мама призналась, что снова беременна. В storis на своей странице в Instagram она сообщила, что отцу ребенка безразлично ее положение, а аборт она делать не может, так как не хочет губить «новую жизнь».

СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии проводит проверку из-за поступившего сообщения о постановке на учет по беременности 15-летней. По предварительным данным, девушка встречалась с 17-летним жителем Самарской области.

Но допросить его не получится. Сначала следователям предстоит установить его местонахождение. После того, как они выяснят все обстоятельства дела, будет принято правовое решение.