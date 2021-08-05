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Турист рассказал об обнаружении обломков Ан-2 в горах Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Турист Евгений Мостович, который вместе с товарищами из группы обнаружил в июле останки разбившегося год назад Ан-2 в Бурятии, рассказал, как они нашли самолет и погибших людей.

Самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» в июле 2019 года вылетел из Тункиского района Бурятии для осмотра местности, чтоб определить зону для обработки тайги от тутового шелкопряда. На борту было шесть человек. Через некоторое время связь с самолётом пропала. Ан-2 искали в течение года.

А 18 июля Мостович с группой туристов из Новосибирска и Томска вышел в поход по горной местности в Бурятии. До начала маршрута они ничего не знали об истории с Ан-2, рассказал он ТРК «АригУс».

«О самолете мы узнали только перед перевалом, когда встретили двух человек, которые нам сообщили, что они идут примерно в том же направлении и занимаются поиском самолета», — рассказал турист.

Группа продолжила путь, и 24 июля вечером Мостович заметил на одном из склонов нехарактерное синее пятно. На следующее утро группа из четырех человек отправилась к месту, нашла обломки самолета и человеческие останки.

Туристы по спутниковому телефону связались с МЧС и сообщили координаты. По словам Мостовича, вскоре прилетел вертолет спасателей. Группа отправилась дальше, узнав позже, что они, действительно, обнаружили пропавший год назад Ан-2.

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Бурятия #Происшествия #ЧП
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