Интернет-зависимость зумеров: болезнь или польза?

Интернет дал человечеству доступ к огромному объему информации, позволил общаться, учиться и даже работать удаленно. Но еще стал патологической зависимостью, сродни с игровой. Кто подвержен влиянию Сети и научится ли человечество грамотно использовать возможности Всемирной паутины?
Для старшего поколения интернет — это зло практически в чистом виде. Традиционное неприятие новых технологий и множество мифов вокруг «вредной» Сети формируют для них негативную картину. Но в чем-то правы и они. Интернет, действительно, формирует зависимость.
Сейчас медики говорят о зависимости не просто от алкоголя или наркотических веществ, где есть химическая основа, а о зависимости от определенных форм поведения.
«То есть о зависимости от чрезмерного следования здоровому образу жизни, от физической нагрузки, клубной зависимости, от интернета», — цитирует «Научная Россия» завлабораторией биоритмологии Института физиологии природных адаптаций ФГБУН ФИЦКИА УрО РАН Лилию Поскотинову.
Но в отличие от игромании, ученые не спешат включать интернет-зависимость в международную классификацию болезней. Для этого предстоит определить, где грань между зависимостью, которая влияет на здоровье, и состоянием вовлеченности в интернет-пространство.
По данным экспертов, интернет-зависимые чаще попадаются среди тех, кто находится в сложных социальных условиях. И еще один неочевидный фактор влияния — климат.
Север и юг
Уже известно, что дети, которые развиваются в разных климатических условиях, по-разному строят отношения в социуме, и у них, вероятно, по-разному может формироваться интернет-зависимое поведение.
Так, при обследовании учащихся в городе Надыме (Ямало-Ненецкий АО) и Симферополе (Крым), исследователи учли несколько факторов: сезонность (март-начало апреля), возрастную группу, одинаковое соотношение мальчиков и девочек.
Результаты показали, что разница между северянами и южанами по вопросу интернет-зависимости есть.
«У северян интернет-зависимость встречается одинаково, как у импульсивных, так и рефлексивных людей. А у южан данный риск в большей степени связан с импульсивностью. Но симптомы отмены, когда нет возможности выйти в интернет, в большей степени выражены у северян», — отмечает специалист.
То есть можно предположить, что у подростков с севера и школьников с юга по-разному формируется риск интернет-зависимости. Но утвердительно говорить о связи с климатическими условиями рано — пока мало данных.
Трансформация нейронных связей
Подрастающее поколение уже никогда добровольно не откажется от интернета. И этому способствует целый ряд факторов, в том числе дистанционное обучение, которое останется надолго, если не навсегда.
Сегодняшние школьники могут до шести часов в день уделять интернету, но не всегда большая часть из этого времени — обучение.
«Бывает, преимущественная часть времени используется на развлечения. За счет какого времени? В большей степени — за счет ночного сна. Поэтому нужны методы восстановления резервов здоровья, чтобы эту нагрузку организм и в дальнейшем выполнял», — говорит Поскотинова.
Длительное времяпрепровождение в интернет-пространстве требует от формирующегося молодого организма зрелости психических и нейрофизиологических функций. В противном случае создается риск потерять адекватное восприятие окружающей действительности и физическое здоровье.
Но при всех рисках рассматривать Сеть, как зло, нельзя. Сейчас исследователи наблюдают у подростков уникальный процесс трансформации нейронных связей в мозге.Нейроны — это клетки нервной системы, задача которых состоит в получении, обработке и передаче информации. Нейронные связи — это своеобразные цепочки, которые образовываются по мере получения жизненного опыта человеком. Благодаря им формируются способности, привычки, симпатии, эмоциональные реакции и т.д.
То есть трансформация происходит не только на психологическом, но и физиологическом уровне. И вероятно, именно современная молодежь научится извлекать из Сети больше плюсов, чем минусов.
«И тогда наш человеческий мозг никогда не проиграет пресловутому искусственному интеллекту, а наоборот, будет такой интеллект сам контролировать. Ну а наша задача — отслеживать, чтобы для пытливых и любознательных эти стремления были безопасны для здоровья», – резюмировала Поскотинова.
1voland1У Пыни всё стабильно и по плану
turan601все на выборы в сентябре! Едро в помойное ведро!
scaurДа уж, на любовь Украины к Крыму мы уже насмотрелись, да и крымчане тоже.
UynachalnicaА пошто только одним мясом ограничиваться? Давайте сразу на всю потребительскую корзину введем, и штрафы...