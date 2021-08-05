Интернет-зависимость зумеров: болезнь или польза?

Интернет дал человечеству доступ к огромному объему информации, позволил общаться, учиться и даже работать удаленно. Но еще стал патологической зависимостью, сродни с игровой. Кто подвержен влиянию Сети и научится ли человечество грамотно использовать возможности Всемирной паутины?

Для старшего поколения интернет — это зло практически в чистом виде. Традиционное неприятие новых технологий и множество мифов вокруг «вредной» Сети формируют для них негативную картину. Но в чем-то правы и они. Интернет, действительно, формирует зависимость.

Сейчас медики говорят о зависимости не просто от алкоголя или наркотических веществ, где есть химическая основа, а о зависимости от определенных форм поведения.

«То есть о зависимости от чрезмерного следования здоровому образу жизни, от физической нагрузки, клубной зависимости, от интернета», — цитирует «Научная Россия» завлабораторией биоритмологии Института физиологии природных адаптаций ФГБУН ФИЦКИА УрО РАН Лилию Поскотинову.

Но в отличие от игромании, ученые не спешат включать интернет-зависимость в международную классификацию болезней. Для этого предстоит определить, где грань между зависимостью, которая влияет на здоровье, и состоянием вовлеченности в интернет-пространство.

По данным экспертов, интернет-зависимые чаще попадаются среди тех, кто находится в сложных социальных условиях. И еще один неочевидный фактор влияния — климат.

Север и юг

Уже известно, что дети, которые развиваются в разных климатических условиях, по-разному строят отношения в социуме, и у них, вероятно, по-разному может формироваться интернет-зависимое поведение.

Так, при обследовании учащихся в городе Надыме (Ямало-Ненецкий АО) и Симферополе (Крым), исследователи учли несколько факторов: сезонность (март-начало апреля), возрастную группу, одинаковое соотношение мальчиков и девочек.

Результаты показали, что разница между северянами и южанами по вопросу интернет-зависимости есть.

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«У северян интернет-зависимость встречается одинаково, как у импульсивных, так и рефлексивных людей. А у южан данный риск в большей степени связан с импульсивностью. Но симптомы отмены, когда нет возможности выйти в интернет, в большей степени выражены у северян», — отмечает специалист.

То есть можно предположить, что у подростков с севера и школьников с юга по-разному формируется риск интернет-зависимости. Но утвердительно говорить о связи с климатическими условиями рано — пока мало данных.

Трансформация нейронных связей

Подрастающее поколение уже никогда добровольно не откажется от интернета. И этому способствует целый ряд факторов, в том числе дистанционное обучение, которое останется надолго, если не навсегда.

Сегодняшние школьники могут до шести часов в день уделять интернету, но не всегда большая часть из этого времени — обучение.

«Бывает, преимущественная часть времени используется на развлечения. За счет какого времени? В большей степени — за счет ночного сна. Поэтому нужны методы восстановления резервов здоровья, чтобы эту нагрузку организм и в дальнейшем выполнял», — говорит Поскотинова.

Длительное времяпрепровождение в интернет-пространстве требует от формирующегося молодого организма зрелости психических и нейрофизиологических функций. В противном случае создается риск потерять адекватное восприятие окружающей действительности и физическое здоровье.

Но при всех рисках рассматривать Сеть, как зло, нельзя. Сейчас исследователи наблюдают у подростков уникальный процесс трансформации нейронных связей в мозге.

Нейроны — это клетки нервной системы, задача которых состоит в получении, обработке и передаче информации. Нейронные связи — это своеобразные цепочки, которые образовываются по мере получения жизненного опыта человеком. Благодаря им формируются способности, привычки, симпатии, эмоциональные реакции и т.д.

То есть трансформация происходит не только на психологическом, но и физиологическом уровне. И вероятно, именно современная молодежь научится извлекать из Сети больше плюсов, чем минусов.

«И тогда наш человеческий мозг никогда не проиграет пресловутому искусственному интеллекту, а наоборот, будет такой интеллект сам контролировать. Ну а наша задача — отслеживать, чтобы для пытливых и любознательных эти стремления были безопасны для здоровья», – резюмировала Поскотинова.