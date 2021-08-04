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Обское море изменило цвет. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Водоросли в Обском море в Новосибирске
Фото: © Sibnet.ru

Вода в Обском водохранилище в Новосибирске стала ярко-зеленой — в водоеме началось традиционное цветение водорослей.

Цветение водорослей в Обском море — традиционное явление, обычно это происходит в начале августа. В водохранилище размножаются сине-зеленые и хлорококковые водоросли.

Этот процесс имеет серьезные негативные последствия для экологического состояния водоема и качества воды, отметил в статье для энциклопедии «Вода России» гидролог Юрий Даценко.

Водоросли в Обском море в Новосибирске
Фото: © Sibnet.ru

Водоросли выделяют токсические вещества, наносящие вред экосистеме. Также резкий скачок потребления кислорода разлагающейся органической массой в это время приводит к возникновению кислородных дефицитов и рыбных заморов.

«Контакт с водой или потребление рыбы из водоема, подверженного интенсивному развитию цианобактерий, может стать причиной возникновения гаффской болезни», — написал ученый.

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