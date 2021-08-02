Водный городской транспорт появился в Новосибирске

Новый вид городского транспорта заработал в Новосибирске. Речной трамвай связал Краснообск, Северо-Чемской жилмассив и Речной вокзал. Если эксперимент удастся, водный транспорт будет ходить и из других отдаленных микрорайонов.

Ранним утром на пристани Северо-Чемского жилмассива собрались не только рыбаки и собаководы, но и первые пассажиры речного трамвая. На новом виде транспорта добраться почти до центра города – Речного вокзала — можно меньше, чем за полчаса.

Пристань – название очень условное. В микрорайоне оборудован спуск к реке, но о том, что туда прибывает теплоход, можно узнать только по маленькой табличке на земле.

Тем не менее, местные жители уже успели прочитать в интернете и рассказать друг другу о запуске городского теплохода.

«Вообще люди у нас знают об этом. Я к внуку еду, езжу почти что через день. Так мне будет удобнее. Обычно езжу на автобусе, дорога занимает около часа – и пробки, и народу много», – говорит одна из первых пассажиров речного трамвайчика Ольга Шипилова.

На теплоходе быстрее

На теплоходе добраться с Северо-Чемского до Речного вокзала можно за 20-25 минут. По данным приложения «2ГИС», дорога на общественном транспорте в 8 часов утра займет около 50 минут, «Яндекс.такси» обещает довезти примерно за полчаса.

Плыть обратно – против течения, поэтому время в пути увеличится до 40 минут, но и это будет намного быстрее, чем на наземном транспорте, уверен замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин.

«Надо понимать, что пассажиры, когда поедут с работы, будут уже думать о другом, это уже более какая-то такая романтическая прогулка. И, как правило, обратный путь в транспорте до Чемского в несколько раз дольше, чем утренний путь в центр, из-за пробок», – объясняет чиновник.

Соответственно, по его мнению, вечерний рейс на Чемской тоже выигрывает по ряду параметров: время в пути и удовольствие от видов природы.

По словам замминистра, создание нового транспорта инициировали власти региона. Такие трамвайчики-теплоходы курсировали и раньше, но только за город, к дачным обществам. Новый маршрут, надеются власти, поможет и горожанам.

«На первом этапе запланировано три рейса в день. При наличии пассажиропотока мы рассматриваем вопрос об увеличении количества рейсов, но в зоне города Новосибирска», – говорит Невежин.

Для того, чтобы развивать в Новосибирске речные трамвайчики, важно два момента: мэрия должна передать областному правительству полномочия заниматься этим, а застройщики новых микрорайонов на берегу Оби (например, инициативу поддержали в «Ясном береге») – оборудовать пристани.

Сейчас, уточняет чиновник, мэрия занимается оформлением участка в районе парка «Городское начало», чтобы организовать причал в шаговой доступности от начала Красного проспекта. Кроме того, запланирован ряд встреч с застройщиками берега Оби в районе железнодорожного вокзала.

«Считаю, что там наличие причала тоже будет достаточно интересным, когда в 10-минутной шаговой доступности от станции метро Площадь Гарина-Михайловского будет возможность так же сесть на речной транспорт и добраться до "Ясного берега", до Чемского», – перечисляет замминистра.

Почем проезд?

Стоимость проезда на речном трамвайчике — 50 рублей. Для пенсионеров билет вдвое дешевле — 25 рублей.

По подсчетам региональных властей, речной транспорт обходится дороже, чем наземный, но эти расходы Невежин называет «незначительными». Он утверждает, что теплоход способен вместить 200 пассажиров – это примерно пять автобусов.

Новый речной трамвайчик будет курсировать до конца навигации на Оби – это примерно до октября. Продолжится ли инициатива в следующем году, будет зависеть от того, насколько она окажется востребованной.