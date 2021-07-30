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Инцидент произошел при стыковке российского модуля «Наука» к МКС

Источник:
ТАСС
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Фото: NASA/@Space_Station

NASA сообщило, что после стыковки российского модуля «Наука» с Международной космической станции (МКС) его двигатели непреднамеренно и неожиданно начали работать, изменив высоту станции на 45 градусов.

«МКС временно потеряла контроль над ориентацией в результате непреднамеренного включения двигателей прибывшего модуля "Наука". Пока неизвестно, что вызвало это происшествие. Продолжается работа, чтобы лучше разобраться в том, что привело к непроизвольному включению двигателей модуля», — приводит ТАСС сообщение NASA/

Причины, которые привели к непреднамеренному включению двигателей российского модуля после стыковки, остаются неизвестны, идет работа по их выяснению.

«Экипаж МКС в безопасности и отменит свои планы на сегодня, чтобы сосредоточиться на восстановительных работах после неожиданной потери высоты, вызванной включением двигателей модуля "Наука"», — уточнили в космическом ведомстве США.

Модуль «Наука» предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После его ввода в эксплуатацию российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода.

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Технологии #Космос #Происшествия
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