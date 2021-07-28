Медведь напал на туристов в Красноярском крае, есть погибший

Медведь напал на группу туристов из четырех человек, вышедших в спортивный категорийный поход, в природном парке «Ергаки» в Красноярском крае. Один погиб, сообщила пресс-служба администрации парка.

Нападение произошло в районе девяти озер хребта Араданский. Администрация парка предупредила, что их специалисты не регулируют на этой территории численность медведей из-за недостатка людей и финансирования.

В июне специалисты сообщили Sibnet.ru, что летом 2021 года отмечается высокая численность медведей на заповедных территориях Сибири. Встречи с хозяевами тайги могут быть опасны. На территории парка «Ергаки» в июне уже произошла трагедия, когда медведь напал на группу туристов и убил одного человека.

Дирекция парка обратилась в Министерство экологии края, к главам Ермаковского и Каратузского районов, на чьих территориях расположен парк «Ергаки», с предложением о полном закрытии территории парка для туристов.

Администрация «Ергаки» рекомендует всем туристам отложить свою поездку в природный парк до принятия официального решения по закрытию или ограничению посещения парка.