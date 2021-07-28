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Медведь напал на туристов в Красноярском крае, есть погибший

Источник:
Sibnet.ru
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Медведь рычит
Фото: © milesz / Pixabay License

Медведь напал на группу туристов из четырех человек, вышедших в спортивный категорийный поход, в природном парке «Ергаки» в Красноярском крае. Один погиб, сообщила пресс-служба администрации парка.

Нападение произошло в районе девяти озер хребта Араданский. Администрация парка предупредила, что их специалисты не регулируют на этой территории численность медведей из-за недостатка людей и финансирования.

В июне специалисты сообщили Sibnet.ru, что летом 2021 года отмечается высокая численность медведей на заповедных территориях Сибири. Встречи с хозяевами тайги могут быть опасны. На территории парка «Ергаки» в июне уже произошла трагедия, когда медведь напал на группу туристов и убил одного человека.

Дирекция парка обратилась в Министерство экологии края, к главам Ермаковского и Каратузского районов, на чьих территориях расположен парк «Ергаки», с предложением о полном закрытии территории парка для туристов.

Администрация «Ергаки» рекомендует всем туристам отложить свою поездку в природный парк до принятия официального решения по закрытию или ограничению посещения парка.

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Uynachalnica

ЦитатаМои личные оценки, пока это мои личные оценки, никем не подтвержденные, — речь идет о десяти процентах...

Desput

"в основном нацелен на мажоров и неадекватов", а толку то, страдать то будут обычные смертные

corrector

"Быстрое восстановление российской экономики сопровождается ростом инфляции.."Гениально !! Это гениально...

Uynachalnica

Да он от нее и не отдалялся. РАО ЕЭС, Роснано... Не светился сильно, и только. Есть у него что-то на...
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