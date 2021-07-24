Водитель без прав в Туве устроил смертельное ДТП

Пять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Туве, сообщает пресс-центр Главного управления МВД РФ по региону.

По предварительным данным, пять жителей села Эрги-Барлык ехали в автомобиле по автодороге Эрги-Барлык — Кызыл-Мажалык. На девятом километре дороги 37-летний водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся.

На месте погибли три женщины, водитель скончался по дороге в больницу в автомобиле скорой медицинской помощи. Доставленный в больницу десятилетний ребенок от полученных травм скончался в субботу утром.

При проверке было установлено, что водитель автомобиля не имел водительских прав. За последний год погибший восемь раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Также отмечается, что на момент ДТП никто из участников дорожного движения не был пристегнут ремнем безопасности.