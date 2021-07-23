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Мошенники нашли способ взлома «Госуслуг» и оформления кредитов

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Преступники нашли способ получать доступ к личным кабинетам на «Госуслугах» менять там номера и адреса электронной почты и брать от имени зарегистрированных граждан кредиты, предупредили эксперты.

«Это уже серьезная проблема, а в ближайшем будущем она только усугубится. Много людей столкнется с попытками осуществления действий от их лица. Взлом учетной записи, подбор пароля или утечка данных могут привести к тому, что злоумышленник получит доступ к аккаунту на госуслугах и, конечно, попытается монетизировать этот доступ», — сообщил РБК руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Эти повышенные риски — обратная сторона удобства сервиса, который позволяет совершить множество операций. «Я надеюсь, что на портале появится возможность ограничить область использования аккаунта, чтобы человек сам мог выбирать уровень риска и набор доступных опций», — предположил Ульянов.

Сейчас повысить уровень защиты, по словам эксперта, можно, включив двухфакторную аутентификацию входа в личный кабинет, а также установить собственный сложный пароль. Однако полностью уберечься от действий мошенников это не поможет.

Сообщения о взломах личных кабинетов на госуслугах стали появляться в социальных сетях в июле. Пользователи сообщали, что преступники меняли привязанный к сайту номер телефона, электронную почту и от имени пользователя отправляли заявки на получение кредитов и микрозаймов.

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