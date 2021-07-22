Росздравнадзор проверит случай гибели подростка после посещения врача

Росздравнадзор по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко проверит качество и своевременность оказания медицинской помощи подростку в Бурятии, который умер дома через день после визита в больницу из-за перитонита, сообщило ведомство в Telegram-канале.

В июне Следственный комитет по Бурятии возбудил уголовное дело после смерти подростка из-за развитого перитонита. По данным следствия, вечером молодой человек почувствовал острую боль в животе. Мать отвезла его в больницу, где его осмотрел врач.

Медик не стал госпитализировать подростка, а отправил его домой. На следующий день мальчик умер. Следователи изъяли видеозапись, где виден весь процесс приема пациента. На кадрах заметно, что при осмотре врачом пальпация живота вызывала у подростка сильную боль.

Следственный комитет по Бурятии возбудил уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Максимальная санкция по этой статье предусматривает до четырех лет лишения свободы.

По поручению Министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко Росздравнадзор Бурятии проведет проверку качества и своевременности диагностики и медицинской помощи подростку.