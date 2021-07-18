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Мужчина в Томске убил и расчленил соседку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Следственного управления СК РФ

Следственный комитет по Томской области возбудил уголовное дело после убийства женщины, части тела которой достали из мусорного бака. В совершении преступления подозревают 63-летнего местного жителя.

По данным следствия, в субботу в подъезде одной из многоэтажек Томской области жители обнаружили часть человеческого тела и немедленно вызвали полицию.

Прибывшие следователи и криминалисты установили, что на теле отсутствуют конечности. Части тела, завернутые в пакет, следственная группа обнаружила в мусорном баке рядом с домом.

Вскоре задержали подозреваемого. Им оказался 63-летний сосед убитой. На допросе он признался в содеянном. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Виновному грозит до 15 лет лишения свободы.

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