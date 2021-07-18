Мужчина в Томске убил и расчленил соседку

Следственный комитет по Томской области возбудил уголовное дело после убийства женщины, части тела которой достали из мусорного бака. В совершении преступления подозревают 63-летнего местного жителя.

По данным следствия , в субботу в подъезде одной из многоэтажек Томской области жители обнаружили часть человеческого тела и немедленно вызвали полицию.

Прибывшие следователи и криминалисты установили, что на теле отсутствуют конечности. Части тела, завернутые в пакет, следственная группа обн аружила в мусорном баке рядом с домом.