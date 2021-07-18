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Легкий танк «Спрут» испытали на плаву в Черном море. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Ростех»

Легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1», созданный холдингом «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех, прошел первый этап государственных испытаний в морских условиях, сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Машина показала высокие водоходные качества во время проверок в акватории Черного моря и подтвердила возможность транспортировки большими десантными кораблями. В рамках второго этапа машине предстоит продемонстрировать стрельбу из 125-миллиметровой пушки 2С25 в условиях штиля и при волнении моря до трех баллов, говорится в сообщении.

«Спрут-СДМ1» не уступает по огневой мощи танкам типа Т-80, Т-90, а по подвижности на суше и воде находится на уровне БМД-4М. Машина способна решать сложные тактические задачи, в частности разведку, работу в составе рейдовых или передовых отрядов, ведение маневренной обороны, форсирование водных преград, морские десантные операции, контроль территории.

Цикл госиспытаний планируется завершить в начале 2022 года. По их результатам конструкторской документации на легкий плавающий танк будет присвоена литера «О1», позволяющая приступить к серийному выпуску машин, а сам «Спрут-СДМ1» будет рекомендован для принятия на вооружение Российской армией.

Созданный на Курганмашзаводе «Спрут-СДМ1» оснащен 125-мм пушкой 2А75. 500-сильный многотопливный дизель УТД-29 развивает мощность, необходимую для движения 18-тонной боевой со скоростью до 70 километров в час по суше и до 10 километров в час по воде.

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