Дизайнер из Хакасии создала куртку с карманом для животных

Выпускница инженерно-технологического института Хакасского госуниверситета Янина Рейфер создала коллекцию курток-анораков с карманом-переноской для домашних питомце, сообщает ХГУ.

Девушка считает, что такая универсальная одежда для прогулок с животными будет востребована не только в республике, но и далеко за ее пределами.

«В качестве основного материал выбран таслан. Он прочный, выдерживает необходимую нагрузку и удобен в уходе. Согласно статистике, сегодня спрос на такие изделия возрастает, поскольку увеличивается число тех, кто заводит домашних любимцев, а также популярность на необычные вещи», — сказала Рейфер.

Модельер добавила, что анорак – ветрозащитная куртка из водонепроницаемой ткани. Особой его чертой является наличие большого грудного кармана-кенгуру. Рукава анорака имеют манжеты с резинкой, чтобы внутрь не проникал ветер или снег. Такое изделие подразумевает переноску питомцев, следовательно, оно должно быть максимально удобным для человека и комфортным для питомца.

Такие куртки-переноски для домашних питомцев могут использоваться в мелком серийном производстве на собственном предприятии, по индивидуальному заказу или выступать в качестве моделей на различных показах, выставках, конкурсах и фестивалях.