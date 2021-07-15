Бездомного котенка в Забайкалье сделали главным по грызунам

Ветеринары в Забайкалье нашли под дверью станции двух бездомных котят. Одного из них — хромого Ваську, назначили на должность главного по грызунам, сообщила пресс-служба краевого ведомства.

В начале июля на Шилкинскую ветеринарную станцию подкинули двух маленьких котят. «Ветврач осмотрел котят. Им чуть больше месяца. Один котенок прихрамывал на лапку, которую обработали, а также назначили курс лечения», — рассказала начальник подразделения Екатерина Петрова.

Кота Ваську ветспециалисты решили оставить на станции, обустроили ему место. Сейчас его главная должностная обязанность — охранять помещения от набега грызунов. Кот свободно перемещается по зданию, а при появлении в клинике четвероногих пациентов с любопытством прибегает посмотреть на животных.

Вторую кошечку назвали Мия. Ее забрала бухгалтер ветстанции Светлана Кудряшова.

Ветеринары обратились к владельцам с просьбой — если животное приобретено не с целью разведения, ему лучше сделать стерилизацию, тогда не придется выбрасывать кошек и собак на улицы.