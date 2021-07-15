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Бездомного котенка в Забайкалье сделали главным по грызунам

Источник:
Sibnet.ru
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Кот Васька
Фото: © Государственная ветеринарная служба Забайкалья

Ветеринары в Забайкалье нашли под дверью станции двух бездомных котят. Одного из них — хромого Ваську, назначили на должность главного по грызунам, сообщила пресс-служба краевого ведомства.

В начале июля на Шилкинскую ветеринарную станцию подкинули двух маленьких котят. «Ветврач осмотрел котят. Им чуть больше месяца. Один котенок прихрамывал на лапку, которую обработали, а также назначили курс лечения», — рассказала начальник подразделения Екатерина Петрова.

Кота Ваську ветспециалисты решили оставить на станции, обустроили ему место. Сейчас его главная должностная обязанность — охранять помещения от набега грызунов. Кот свободно перемещается по зданию, а при появлении в клинике четвероногих пациентов с любопытством прибегает посмотреть на животных.

Вторую кошечку назвали Мия. Ее забрала бухгалтер ветстанции Светлана Кудряшова.

Ветеринары обратились к владельцам с просьбой — если животное приобретено не с целью разведения, ему лучше сделать стерилизацию, тогда не придется выбрасывать кошек и собак на улицы.

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Maniac.

Надо не штаты нам упоминать или ставить в пример. А весь мир нам должен завидовать, как это было в СССР....

~ST~

так вот оно кто был против новой конституции

fydor55

Они давно выдают желаемое за действительное

pepelmetal

Какая им зелёная энергия))) они построить то ничего не в состоянии
Sibnet.Ru