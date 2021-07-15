Пьяный водитель в Забайкалье покусал сотрудника ГИБДД

Следственный комитет по Забайкальскому краю завершил расследование уголовного дела жителя Забайкалья, который сел пьяным за руль, а когда его остановили сотрудники ГИБДД покусал одного из них.

В совершении преступлений обвиняется житель города Краснокаменска. По данным следствия, 22 апреля мужчина пьяным сел за руль, а когда его остановили сотрудники ГИБДД, отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Затем, когда полицейские составляли протокол об административном правонарушении, мужчина ударил сотрудника ГИБДД кулаком по руке и укусил в плечо.

Как выяснилось, дебошир в 2017 году уже был лишен права управления автомобилем за вождение в пьяном виде. Теперь ему предстоит ответить по двум статьям Уголовного кодекса Российской Федерации — 264.1(управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию) и 318 ( применение насилия в отношении представителя власти).

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.