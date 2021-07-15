Сергей Бурунов стал новым ведущим шоу «Форт Боярд»

Актер Сергей Бурунов сменил Сергея Шнурова на посту ведущего приключенческого шоу «Форт Боярд» и впервые в своей карьере выступил в роли ведущего телепроекта, сообщила пресс-служба канала СТС.

Съемки новых выпусков шоу «Форт Боярд» уже стартовали во Франции. В новом сезоне за сокровища форта поборются актеры, ведущие, музыканты и популярные блогеры: Прохор Шаляпин, Дана Борисова, Юлия Михалкова, Ирина Носова, Юлия Топольницкая, Николай Наумов, Владимир Селиванов, Аристарх Венес, Валя Карнавал, Карина Кросс, Кирилл Колесников, Вика Чума и другие.

«"Форт Боярд" — программа, которую я знаю с детства. Но никогда не думал, что мне поступит предложение вести такое шоу. Конечно, все было неожиданно. И это большая ответственность и большая честь. До меня в проекте были люди с основанием, объемные личности, например, Сергей Владимирович Шнуров. Мне же не хочется копировать кого-то, хочется привнести что-то свое. Надеюсь, что будет потешно и я добавлю проекту свежести и юмора», — цитирует Бурунова пресс-служба СТС.