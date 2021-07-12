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Томичи повторили маршрут первооткрывателя Сибири Мессершмидта

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © РГО

Путешественники повторили маршрут первооткрывателя Сибири Даниэля Мессершмидта по Томской области и снимают документальный фильм о вкладе немецкого ученого в освоение региона, сообщила пресс-служба Русского географического общества.

В 2021 году отмечается 300-летний юбилей экспедиции немецкого ученого Даниэля Готлеба Мессершмидта по освоению Сибири. В России ученый оказался по приглашению Петра I в 1718 году. Император посчитал Мессершмидта лучшей кандидатурой на роль руководителя первой экспедиции для разведывания сибирской флоры и фауны, естественной истории и археологии региона. Маршрут экспедиции проходил в 1721 году, в том числе через Томскую область.

Информация об экспедиции содержится в дневниках Мессершмидта. Часть рукописей ученого уже издана на русском языке, но она не включает в себя путешествие по Томской области. Первой задачей исследователей стали перевод и публикация этой части дневников.

Ученым удалось восстановить маршрут экспедиции по Томской области: Колывань – Кожевниково – Нелюбино – Томск. Команда Российско-немецкого дома вместе со школьниками повторила маршрут в обратном порядке: Томск – Кожевниково – Уртам – Колывань. Финальной точкой путешествия по следам Мессершмидта стала историческая реконструкция его прибытия в город Томск.

В ходе двухдневной экспедиции участники отсняли кадры для создания полнометражного документального фильма «Освоение Сибири».

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Жизнь #Гео #История
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