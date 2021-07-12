Томичи повторили маршрут первооткрывателя Сибири Мессершмидта

Путешественники повторили маршрут первооткрывателя Сибири Даниэля Мессершмидта по Томской области и снимают документальный фильм о вкладе немецкого ученого в освоение региона, сообщила пресс-служба Русского географического общества.
В 2021 году отмечается 300-летний юбилей экспедиции немецкого ученого Даниэля Готлеба Мессершмидта по освоению Сибири. В России ученый оказался по приглашению Петра I в 1718 году. Император посчитал Мессершмидта лучшей кандидатурой на роль руководителя первой экспедиции для разведывания сибирской флоры и фауны, естественной истории и археологии региона. Маршрут экспедиции проходил в 1721 году, в том числе через Томскую область.
Информация об экспедиции содержится в дневниках Мессершмидта. Часть рукописей ученого уже издана на русском языке, но она не включает в себя путешествие по Томской области. Первой задачей исследователей стали перевод и публикация этой части дневников.
Ученым удалось восстановить маршрут экспедиции по Томской области: Колывань – Кожевниково – Нелюбино – Томск. Команда Российско-немецкого дома вместе со школьниками повторила маршрут в обратном порядке: Томск – Кожевниково – Уртам – Колывань. Финальной точкой путешествия по следам Мессершмидта стала историческая реконструкция его прибытия в город Томск.
В ходе двухдневной экспедиции участники отсняли кадры для создания полнометражного документального фильма «Освоение Сибири».
west_nikЕсть на свете Бог! и однажды начнётся депортация с юго-востоке Украины(земель Российской Империи) бандеровцев,...
pepelmetalХахах)) как бы из самих из украины не депортировали после того как большая часть станет Российской
kygearКазачьи шашки эффективно рубили обездоленный царизмом Народ.Кремлю разве Полицаев мало?чувствуют что...
PlaguerА я ещё помню времена когда им говорили на "референдуме" что "хватит кормить империю".