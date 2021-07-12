Миллиардер Брэнсон успешно слетал в космос на челноке Unity-22

Космолет Unity-22 компании Virgin Galactic в воскресенье совершил суборбитальный испытательный полет с экипажем. Аппарат поднялся в небо с космопорта Америка в штате Нью-Мексико и успешно вернулся на Землю после полета к границе атмосферы планеты. Трансляция полета велась на сайте компании.

«Я мечтал о полете в космос с детства, но, честно говоря, ничто не может тебя в полной мере подготовить к тому виду, который открывается на Землю из космоса. Это было нечто магическое», — цитирует ТАСС слова Бренсона, сказанные им после полета.

Самолет-носитель Eve, названный так в честь матери Бренсона — Иветт Брэнсон — оторвался от взлетно-посадочной полосы в 10:40 по времени Восточного побережья США (17.40 мск). Отстыковка аппарата от самолета-носителя произошла в 11.25 по времени Восточного побережья США (18.25 мск) на высоте около 15 километров, приводит ТАСС сообщение компании.

В ходе полета аппарат смог подняться на высоту 86 километров, где экипаж корабля из шести человек на несколько минут смог почувствовать невесомость. После этого Unity-22 вновь вошел в плотные слои атмосферы и совершил посадку в космопорту Америка (штат Нью-Мексико) в 11.38 по времени Восточного побережья США (18:38 мск).

Общая продолжительность полета составила около часа, в ходе которого аппарат достиг скорости порядка 3 махов (трех скоростей звука).

Полет Virgin Galactic опередил на девять дней аналогичный запуск конкурентов из Blue Origin. 7 июня американский миллиардер, владелец компании Blue Origin Джефф Безос сообщил, что 20 июля полетит в космос вместе со своим братом Марком на корабле New Shepard.