Фильм «Время»: Шьямалан снял триллер про старость

Американский триллер «Время», режиссером которого выступил известный Найт Шьямалан, вышел в российский прокат. В основе картины графический роман «Замок из песка» Пьера Оскара Леви и Фредерика Петерса. Шьямалан всегда делал ставку на причудливость сюжета, его новая лента не исключение. Удалось ли создателю таких культовых фильмов, как «Знаки», «Таинственный лес» и «Шестое чувство» вернуться на свой уровень?

Сюжет: много мистики

В основе адаптации французского комикса история семьи, решившей позагорать на закрытом пляже. Банальное начало тропического отпуска оборачивается хаосом — спустя пару часов отдыхающие понимают, что они повзрослели на несколько лет, а вся жизнь теперь спрессована буквально в один день.

Для понимания происходящего на экране безумия достаточно сказать, что прибывшая на пляж шестилетняя девочка успеет за несколько часов забеременеть и родить ребенка. При этом более взрослые туристы рискуют попросту умереть от старости, если еще немного задержатся в аномальной зоне.

Премьера в России: 22 июля 2021 года

Страна: США, Universal Pictures

Жанр: триллер, ужасы

Режиссер: Найт Шьямалан

Актеры: Алекс Вулф, Руфус Сьюэлл, Эбби Ли, Гаэль Гарсиа Берналь, Элайза Сканлен, Томасин МакКензи

Продолжительность: 108 минут

Возраст: 16+

Съемки: творец с минимальным бюджетом

Шьямалан подтвердил свои планы снять новый триллер в октябре 2019 года. В августе 2020 года к проекту присоединились Алекс Вулф, Томасин МакКензи, Вики Крипс, Руфус Сьюэлл, Эбби Ли и другие актеры.

Съемки стартовали 26 сентября 2020 года, производство завершилось 15 ноября 2020 года. Проект стал первым фильмом Шьямалана, который режиссер снял за пределами родной Филадельфии. Примечательно, что картина снята на традиционную кинопленку вместо цифры.

Режиссер отметил, что небольшой бюджет пошел фильму на пользу — чем меньше финансовых рисков, тем больше творческой свободы. «У меня появилась хорошая идея для фильма, и я ее воплотил, это мое кино — творю что хочу», — отметил он перед премьерой.

Отзывы: смесь драмы, триллера и ужастика

На сайте Rotten Tomatoes у фильма «Время» уже появились первые отзывы — в основном негативные. В частности, критики отмечают, что картину не спасает даже необычная идея, а происходящее на экране кажется слишком нелепым. «Время» ругают за неестественные диалоги, картонных персонажей, странный стиль.

Фото: © кадр из фильма

Впрочем, есть рецензенты, которые считают новый фильм лучшей работой режиссера за последние 20 лет — со времен культового «Шестого чувства». По их мнению, Шьямалану удалось снять ударную смесь семейной драмы, триллера и ужастика.

Стоит ли смотреть

Фильм «Время» отлично смотрится на фоне отсутствия реальных блокбастеров в кинотеатрах. Картина получилась философским высказыванием о реалиях современности, когда семья пытается сплотиться перед окружающим их хаосом и безумием.

Шьямалан безжалостен к зрителям — его герои в решающие моменты могут умереть, на счастливый конец можно даже не рассчитывать. При этом режиссер сохранил свою фирменную подачу и ураганный темп повествования.

Фото: © кадр из фильма

Из плюсов можно также отметить крепкую операторскую работу Майка Гиулакиса, удачные визуальные эффекты, продуманную атмосферу, которая держит зрителей в напряжении до самого конца.

«Время» — не самый лучший фильм Шьямалан, нередко действие на экране рассыпается на отдельные эпизоды, а игра некоторых актеров оставляет недоумение. Но в целом новая работа одного из самых необычных режиссеров современности достойна внимания поклонников мистических триллеров.