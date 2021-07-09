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Сборная Италии изолировалась из-за коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © figc.it

Сборная Италия отказалась от открытой пресс-конференции перед финалом Евро-2020 с командой Англии, мероприятие прошло по видеосвязи из-за заражения коронавирусом среди журналистов.

Коронавирус был обнаружен у трех журналистов итальянской телекомпании RAI, в том числе у назначенного комментатора финального матча, пишет спортивное издание Corriere dello Sport. Журналисты сдали тесты на коронавирус перед полуфинальным матчем 6 июля.

Один из журналистов, у которых выявили коронавирус, вернулся в Италию, другие остались в Лондоне и проходят лечение. Отмечается, что круг общения футболистов сборной Италии был ограничен еще на старте турнира.

Финал Евро-2020 пройдет 11 июля в Лондоне. За главный европейский трофей сразятся сборные Италии и Англии, который в своих полуфинальных матчах одолели испанцев и датчан соответственно.

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