Сборная Италии изолировалась из-за коронавируса

Сборная Италия отказалась от открытой пресс-конференции перед финалом Евро-2020 с командой Англии, мероприятие прошло по видеосвязи из-за заражения коронавирусом среди журналистов.

Коронавирус был обнаружен у трех журналистов итальянской телекомпании RAI, в том числе у назначенного комментатора финального матча, пишет спортивное издание Corriere dello Sport. Журналисты сдали тесты на коронавирус перед полуфинальным матчем 6 июля.

Один из журналистов, у которых выявили коронавирус, вернулся в Италию, другие остались в Лондоне и проходят лечение. Отмечается, что круг общения футболистов сборной Италии был ограничен еще на старте турнира.

Финал Евро-2020 пройдет 11 июля в Лондоне. За главный европейский трофей сразятся сборные Италии и Англии, который в своих полуфинальных матчах одолели испанцев и датчан соответственно.