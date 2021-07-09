Усс представит правительству РФ проект метро в Красноярске

Сроки начала строительства метрополитена в Красноярске должны быть определены на следующей неделе, после того как глава региона Александр Усс представит проектное решение вице-премьеру Марату Хуснуллину, сообщил зампред правительства РФ в четверг в эфире телеканала «Россия-24».

«Что касается Красноярска, на следующей неделе у меня будет губернатор со всеми расчетами. На днях мы договорились о встрече, посмотрим проектное решение, сколько стоит, после этого назову сроки», — сказал Хуснуллин.

Стоимость строительства первой очереди метрополитена составит 114 миллиардов рублей. Губернатор края Александр Усс сообщал, что возобновление строительства метро в городе может начаться в конце текущего года.

Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались в октябре 1995 года, они неоднократно приостанавливались из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство законсервировали в 2013 году. В 2019 году Красноярскому краю из федерального бюджета выделили 1 миллиард рублей на корректировку проектной документации метрополитена по федеральному проекту «Чистый воздух». Сейчас проект метрополитена находится на рассмотрении Главгосэкспертизы.