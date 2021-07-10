Наблюдать и готовиться: какие астероиды угрожают Земле

Потенциальное столкновение астроида с Землей — излюбленный сюжет для научно-фанатических книг и фильмов. Но велика ли реальная опасность столкновения космического объекта с планетой, можно ли ее избежать, и сколько астероидов считаются опасными на самом деле?

Астероидная опасность всегда была, есть и будет, утверждают ученые. Но из десятков тысяч малых небесных тел потенциальную угрозу представляют только 2,2 тысячи. Потенциально опасным астероидом считается тело определенного размера, которое может сближаться с орбитой Земли на определенном расстоянии.

«Но это абсолютно не значит, что он станет опасен на самом деле, скорее всего, эволюция его орбиты приведет к тому, что когда он станет опасным для Земли, пройдут десятки тысяч лет. К этому нужно относиться с пониманием», — объясняет научный сотрудник Института прикладной математики РАН, первооткрыватель астероидов и комет Леонид Еленин.

Астероиды, которые достигают твердой поверхности Земли, называются метеоритами. Те, которые сгорают в атмосфере — метеорами.

Вероятность столкновения астроида с поверхностью Земли оценивается примерно в 0,03%. При этом тело размером в пару сантиметров просто сгорит в атмосфере. Такой объект, как Челябинский метеорит падает на Землю примерно раз в 20 лет, «близнец» Тунгусского метеорита — раз в тысячу лет.

Но успокаиваться и пускать дело на самотек ученые не намерены. «Вопрос о столкновении с каким-то крупным телом не стоит. Вопрос стоит — когда?» — уточняет Еленин.

Сейчас исследователи во всем мире наблюдают за астероидами, их поведением в космосе, просчитывают время их входа в атмосферу, траекторию падения, примерное место падения, куда в последующем отправляется экспедиция. Если метеорит, конечно, упал не в океан.

Уроки Челябинского метеорита

Обычно астрономы предсказывают падение тела размерами 10 метров и менее. Такие объекты современные телескопы могут обнаружить за сутки-двое до вхождения их в атмосферу. Но, к сожалению, пока еще 50% метеоритов люди пропускают. Правда, сейчас, после опыта с Челябинским метеоритом, стараются не пропускать даже декаметровые астроиды (1 декаметр = 10 метров).

В феврале 2013 года астероид диаметром около 18 метров вошел в атмосферу Земли. После 30 секунд полета началось разрушение, сопровождавшееся серией взрывов мощностью от 100 до 400 килотонн в тротиловом эквиваленте. Пострадало более 1,6 тысячи человек.

До событий в Челябинске считалось, что объект менее 50 метров в диаметре не представляет большой опасности, что он полностью сгорит в атмосфере.

«Но мы видели, что произошло с объектом в 18 метров в диаметре. И если такое произойдет над густонаселенной областью, например, над центром Западной Европы, то могут быть не только пострадавшие, но и жертвы», — отмечает сотрудник Института прикладной математики РАН.

Поэтому относиться к потенциальной опасности столкновения астроида с Землей нужно без паники, но и отрицать потенциальную угрозу опрометчиво. И ее не отрицают, а напротив, разрабатывают способы предотвращения встречи космического гостя и поверхности Земли.

Выкрасить или разрушить?

Два раза в год проводится международная конференция, посвященная планетарной защите. Одна из тем — потенциальная угроза столкновения Земли с малыми телами Солнечной системы. Ученые со всей планеры предлагают проекты быстрого воздействия и перехвата астроида. Это могут быть способы как механического разрушения объекта, так и альтернативные.

«Когда мы знаем, что объект может приблизиться через 10 лет, мы какими-то двигателями малой тяги или с помощью покраски одной стороны астроида в белый, и аккуратно, деликатно, (можем) контролируемо отвести его от Земли», — объясняет Еленин.

Метод воздействия на траекторию астероидов с помощью белой краски в 2012 году предложили ученые из Массачусетского технологического института. Белый цвет может увеличить долю фотонов, отражающихся от поверхности, их механический импульс будет эффективнее передаваться космическому телу, и его орбита изменится.

Но пока все идеи механического и иного воздействия — только теории, на реализацию которых уйдут десятки лет. Сейчас ученые могут только минимизировать ущерб. То есть предсказать время и место падения и эвакуировать людей.

Но причин для паники нет. Специалисты уверяют, что в ближайшие годы ничего крупного с Землей не столкнется. В 2029 году ожидается проход трехсотметрового астроида Апофиса на расстоянии 36-38 тысяч километров от планеты, однако ученые больше взбудоражены профессиональным интересом к этому событию, нежели потенциальной угрозой.