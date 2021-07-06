Жара до +36 градусов установится в Бурятии

Жаркая погода ожидает жителей Бурятии на предстоящей неделе. В середине недели воздух прогреется до 36 градусов выше нуля, сообщила пресс-служба Забайкальского гидрометцентра.

Во вторник в большинстве районов Бурятии начнется потепление. Днем воздух прогреется до 32 градусов тепла. В среду ожидается от 31 до 36 градусов, в четверг столбик термометра будет держаться на отметке плюс 35 градусов. По северным районам будет прохладнее — от 17 до 26 градусов выше нуля.

Ночью в среду ожидается 13-18, а местами 6-11 градусов, в четверг и пятницу температура повысится до 20, а по северным районам Бурятии до 13 градусов тепла.

Также на протяжении недели в Бурятии ожидаются локальные кратковременные дожди и грозы. В основном днем. В утренние часы местами будет отмечаться туман.