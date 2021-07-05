Титул «Миссис Красноярск-2021» завоевала мать двоих детей

Победительницей регионального конкурса красоты среди замужних девушек «Миссис Красноярск 2021» стала 30-летняя Надежда Акопян, сообщается в аккаунте конкурса.

В конкурсе приняли участие 50 представительниц прекрасного пола в возрасте от 23 лет в статусе мамы или жены. Участницы представили короткие творческие номера в разных образах и дефиле в вечерних платьях.



По итогам конкурса, победу одержала 30-летняя Надежда Акопян, которая стала обладательницей главного титула и короны «Миссис Красноярск 2021».



У Надежды восьмилетний сын и шестилетняя дочь. Женщина работает в сфере красоты. Профессиональный танцор. Танцует с шестилетнего возраста. Увлекается творчеством и садоводством.



«Миссис Красноярск» помимо ценных призов получила от представителей Академии международных конкурсов красоты приглашение на участие в масштабном международном конкурсе «Фотомодель Мира 2021», который пройдет в сентябре в Сочи.